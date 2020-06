Keanu Reeves offre un appuntamento con lui di 15 minuti per una buona causa

News Cinema

Si conferma una persona di gran cuore, prima che una star, Keanu Reeves, che offre al miglior offerente un appuntamento con lui in cambio di una donazione a favore dei bambini in lotta contro il cancro.

Il cuore di Keanu Reeves è grande, non si smentisce mai. Lo conferma anche questa volta, offrendo un appuntamento di 15 minuti, via Zoom, in cambio di una donazione per Camp Rainbow Gold, una organizzazione benefica dell’Idaho contro il cancro che colpisce i bambini. L’attore dona da anni, con grande discrezione e nel silenzio, cifre di denaro consistenti per organizzazioni benefiche che sono impegnate contro il cancro, come omaggio alla battaglia della sorella, che vive in Italia ed è malata di leucemia.

In un momento in cui la pandemia di Covid-19 ha in qualche modo distolto l’attenzione della ricerca contro altre malattie, c’è sicuramente bisogno di tornare a porre l’attenzione contro battaglie cruciali come quella contro il cancro. L’organizzazione si impegna “a provvedere sostengo emotivo a bambini dell’Idaho a cui è stato diagnosticato il cancro e alle loro famiglie”. Il loro aiuto va a oltre 400 famiglie dello stato, supportato da oltre 300 volontari in tutto il paese.