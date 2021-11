Keanu Reeves in un film Marvel? Potrebbe accadere prestissimo

News Cinema

Tra Keanu Reeves e la Marvel i rapporti sono di reciproca stima e ammirazione e l'attore in una recente intervista conferma di aspettare con ansia il ruolo giusto per debuttare nel Marvelverse.

Un attore che molti vorrebbero vedere all'interno dell'universo cinematografico Marvel è Keanu Reeves, di cui si era discusso molto tempo fa per il ruolo di Wolverine, prima che andasse a Hugh Jackman. Durante le interviste per la promozione di Matrix Resurrections, Reeves ha risposto in merito a una domanda sul suo rapporto con la Marvel, che lascia ben sperare, anche considerando l'interesse di Kevin Feige nei suoi confronti.

Keanu Reeves e la Marvel

Durante la presentazione dell'atteso quarto capitolo di Matrix, Keanu Reeves ha risposto a dir poco con entusiasmo a una domanda di Esquire su un suo futuro ingresso nel mondo dei supereroi Marvel, e, riferendosi all'MCU, ha detto:

Non è anche più grande di un universo? È quasi un multiverso... è un Marvelverse. Sarebbe un onore. Ci sono dei registi davvero fantastici e visionari, e fanno qualcosa che non è mai stato fatto prima. Quello che lo rende speciale sono le dimensioni, l'ambizione, la produzione. Sarebbe bello farne parte.

Reeves aveva avuto anche contatti per Kraven The Hunter della Sony e il chairman della Marvel, Kevin Feige, è un suo grande fan, ha assistito a un'anteprima speciale del primo John Wick e sembra che i due siano regolarmente in contatto e si sentano non appena si profila qualche progetto che potrebbe vedere l'interesse dell'attore.

I fan dal canto loro lo hanno proposto per personaggi come Ghost Rider e Silver Surfer. A quanto pare c'è solo da aspettare il film giusto, prima di vedere uno degli attori più amati dal pubblico nei panni di un supereroe Marvel. Intanto lo aspettiamo al cinema il primo gennaio nel ruolo di un altro eroe, Neo, in Matrix: Resurrections di Lana Wachowski.