Keanu Reeves fa il miglior regalo di fine riprese di sempre agli stuntmen di John Wick 4

Conosciuto per la sua umiltà e generosità, Keanu Reeves, visto giorni fa trasportare le attrezzature sul set come un comune mortale, ha fatto ai suoi stuntmen in John Wick 4 un regalo da fine riprese da ricordare.

Con tanti narcisisti egomaniaci che esistono tra gli attori, Keanu Reeves è ancora una volta esempio di umiltà e generosità, e anche per questo è amato dai fan che lo prendono a modello. Già protagonista di numerosi episodi in cui ha messo in luce le sue qualità - in rete circola un video in cui, come un comune membro della troupe, trasporta pesanti attrezzature su per la scalinata della basilica del Sacro Cuore, a Montmartre - Reeves si è distinto per il regalo particolare che ha voluto fare agli stuntmen dopo la fine delle riprese di John Wick 4.

L'attore ha regalato alle sue quattro coraggiose controfigure (come si diceva un tempo), Bruce Conception, Jeremy Marinas, Dave Camarillo e Li Qiang, degli orologi di grandissimo valore, dei Rolex Submariner con incise dediche personalizzate. Marinas ha condiviso nelle sue IS le immagini del dono, definendolo "Il miglior regalo di fine riprese di sempre". All'interno del suo orologio è stato incisa la scritta "I cinque di John Wick" e il messaggio "Jeremy grazie Keanu JW4 2021".

L'immagine la potete vedere qua sotto, ripresa dall'account Instagram Watchmania. L'attore ha consegnato il regalo ai suoi preziosi collaboratori durante una cena in un bistrot parigino.

Del resto Keanu Reeves si è sempre comportato da antidivo e persona perfettamente normale, come sa chi se lo è ritrovato qua a Roma in una palestra ad allenarsi come tutti gli altri. Aspettiamo di rivederlo sul grande schermo l'anno prossimo proprio in John Wick 4.