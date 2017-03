Keanu Reeves e Isla Fisher in The Starling

Il 16 marzo rivedremo Keanu Reeves nell'atteso sequel dell'action John Wick 2, e adesso arriva la notizia che prossimamente l'attore potrebbe interpretare un ruolo drammatico al fianco di Isla Fisher, vista di recente nella commedia Le spie della porta accanto e in Animali notturni.

Il film, intitolato The Starling (Lo storno), diretto da Dome Karukoski da una sceneggiatura di Matt Harris, è la storia di una coppia sposata che perde un figlio. Mentre la moglie entra in una clinica specializzata per elaborare il lutto, il marito a casa decide come terapia di costruire un bellissimo giardino, ma i suoi tentativi sono contrastati da un aggressivo storno (gli storni sono uccelli che si muovono solo in gruppo, per cui sospettiamo un intento simbolico in questo caso, ndr). Decide così di consultare un veterinario per trovare il modo di mandarlo via, ma per sua fortuna il medico è anche un ex psicologo che lo aiuta anche su un piano personale.

La trama sembra parecchio strana, ma è tutto quello che abbiamo al momento. Reeves è ancora in trattative mentre Fisher ha già firmato il contratto.