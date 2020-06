Keanu Reeves e Alex Winter nel primo trailer di Bill & Ted Face the Music

News Cinema

Arriverà nei cinema americani il 21 agosto Bill & Ted Face the Music, terzo film di una serie con Keanu Reeves e Alex Winter, popolare in America e un po' meno da noi, dove è ucito solo il secondo col titolo Un mitico viaggio.

Bill & Ted Face the Music, di cui è appena arrivato il trailer, è il terzo film con Keanu Reeves e Alex Winter di una serie iniziata nel 1989 col divertente Bill & Ted's Excellent Adventure, diretto da Stephen Herek (inedito da noi), e proseguita nel 1991 con Bill and Ted's Bogus Journey di Peter Hewitt, uscito in Italia col titolo Un mitico viaggio.



Bill & Ted Face the Music: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Si tratta di commedie che uniscono il demenziale, la musica e la fantascienza e che negli Stati Uniti hanno reso popolari i personaggi, al punto che si attendeva da tempo un ritorno della coppia, che si è finalmente concretizzata col film di Dean Parisot, che uscirà in America il 21 agosto.

All'epoca del primo film, Keanu Reeves aveva 25 anni e Alex Winter (che non ha avuto la stessa brillante carriera dell'amico) 24. In Bill & Ted Face the Music li ritroviamo ormai adulti, quando decidono di viaggiare nel futuro per rubare a loro stessi la canzone che dovrebbero/potrebbero aver scritto, e che è in grado di unire e salvare il mondo.