Keanu Reeves corteggiato dalla Marvel: speranze per The Eternals o se ne riparla più avanti?

Keanu Reeves ultimamente è sulla bocca di tutti: non solo grazie al successo di John Wick 3, attualmente arrivato a 277 milioni di dollari d'incasso nel mondo (su 75 di costo), ma anche grazie alla sua apparizione durante l'E3 per presentare il gdr Cyberpunk 2077. Al nuovo apice di una popolarità che nella carriera di questo carismatico attore si rinnova periodicamente, ci si domanda come mai non sia ancora entrato nel mondo dei quotatissimi Marvel Studios. Molti ricordano che la star stava quasi per interpretare lo Yon-Rogg di Jude Law in Captain Marvel, ma ha dovuto purtroppo passare per la concomitanza delle riprese di John Wick 3 (e lì Keanu era proprio insostituibile!). Il boss dei Marvel Studios Kevin Feige ha confermato a Comicbook.com che il loro corteggiamento di Reeves è incessante.

"Parliamo con lui praticamente per ogni film che facciamo. Parliamo sempre con Keanu Reeves. Non so quando o se si unirà al Marvel Cinematic Universe, ma vogliamo davvero trovare il modo giusto per farlo."

Qualche tempo fa si era anche parlato di una presenza di Reeves al fianco di Angelina Jolie, Richard Madden e Kumail Nanjiani per The Eternals, e più volte lo stesso attore si era lamentato di non aver raccolto il ruolo di Wolverine nell'originale X-Men del 2000, al posto di Hugh Jackman. Alla luce di questa dichiarazione di Feige, è davvero tutto possibile, anche se ci sentiremmo per il momento di escludere un Wolverine con le fattezze di Keanu a stretto giro, perché è stato più volte detto che gli X-Men non approderanno nel Marvel Cinematic Universe in tempi brevi, specie dopo il flop di X-Men: Dark Phoenix.