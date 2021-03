Keanu Reeves a fumetti diventerà un film e una serie anime: Netflix porta sullo schermo BRZRKR

News Cinema

Dal fumetto di e con Keanu Reeves BRZRKR, l'attore sarà protagonista e produttore del film e di una serie anime per Netflix.

Ottime notizie per i fan di Keanu Reeves. Appena due settimane fa, con Boom! Studios, l'attore ha pubblicato il primo numero di un fumetto intitolato BRZRKR (che sta, ovviamente, per Berserker) e in cui il personaggio ha il suo stesso aspetto. E subito Netflix ha acquistato tutto il pacchetto e ne trarrà un film e una serie anime, con Reeves protagonista e produttore.

Secondo quanto descritto da Netflix e Boom!, BRZRKR è "una saga brutalmente epica sulla lotta di 80.000 anni di un guerriero immortale attraverso i secoli. L'uomo conosciuto solo come B è un semidio, dannato e costretto alla violenza, a costo della sua salute mentale. Ma dopo aver vagato sulla terra per secoli, B sembra finalmente aver trovato un rifugio: lavorare per il governo degli Stati Uniti per combattere le battaglie troppo violente e pericolose per chiunque altro. In cambio, B avrà una cosa che desidera: la verità sulla sua infinita esistenza sanguinaria... e come porvi fine".

Il film sarà tratto dal fumetto, che consterà di 12 numeri, mentre la serie anime esplorerà diversi elementi dello stesso universo. Keanu Reeves ha creato l'idea e la storia, lavorando assieme all'illustratore Ron Garney e all'autore candidato all'Eisner Award, Matt Kindt, che in precedenza ha scritto per Marvel, DC Comics e Valiant. BRZRKER ha riscosso fin dal lancio, il 3 marzo scorso, molto interesse e ha già venduto 615.000 copie, un numero di rilievo per un editore indipendente.