Katrina Bowden contro lo Squalo: un nuovo trailer di Great White

Si avvicina la Shark Week, e il 16 luglio debutterà negli USA questo film di squali australiano con protagonista assoluto il famigerato Carcharodon carcharias. Ecco un nuovo trailer di Great White.

Dall'11 al 18 luglio negli USA, anche quest'anno e come da anni a questa parte, ci sarà la Shark Week.

Nata alla fine degli anni Ottanta la Shark Week è una settimana in cui la programmazione di Discovery Channel è tutta dedicata agli squali, con film, documentari, serie e molto altro ancora, e nel corso degli anni è diventato un fenomeno popolare amatissimo dal pubblico capace di superare anche, nella sua sfera d'influenza, i confini di uno specifico canale televisivo.

Non è un caso, quindi, che a debuttare in VOD negli Stati Uniti il 16 luglio ci sia Great White, shark movie australiano di cui vi avevamo già parlato in passato e che, per meglio presentarsi al pubblico americano, si è fatto forte di un nuovissimo trailer che vi presentiamo qui di seguito.

Prodotto dagli stessi che hanno realizzato un altro film di squali, The Reef, Great White è stato sceneggiato da Michael Boughen ed è diretto da Martin Wilson, regista di spot pubblicitari qui al suo esordio cinematografico, mentre nel ruolo della protagonista - seconda solo al famigerato Carcharodon carcharias - c'è la bionda Katrina Bowden, quella che ha interpretato Cerie nella serie tv 30 Rock, film come Piranha 3DD, Nurse - L'infermiera e Monolith, e che da un paio d'anni è entrata anche a far parte del cast della leggendaria soap Beautiful.

In Great White quella che doveva essere una divertente gita a un atollo isolato del Pacifico si tramuta in un incubo quando l'idrovolante precipita e i suoi cinque passeggeri si ritrovano alla deriva a bordo di una zattera in acque infestate da squali affamati.

Ecco il trailer di Great White: