Kathryn Bigelow compie 70 anni: i grandi film in streaming della prima regista premio Oscar

L'autrice di The Hurt Locker (con cui ha ottenuto la statuetta) e Zero Dark Thirty merita di essere oggi celebrata con cinque titoli in streaming di valore assoluto.

Arriva oggi a compiere settant'anni Kathryn Bigelow, autrice che ha scritto la storia del cinema contemporaneo non soltanto perché è stata la prima donna a vincere l’Oscar per la miglior regia. In particolar modo attraverso il cinema di genere la Bigelow ha costruito film dopo film uno stile pienamente personale e riconoscibile, creando opere la cui potenza espressiva ha saputo trovare molto spesso il favore sia del pubblico che della critica. Anche se purtroppo mancano all’appello i non disponibili Il buio si avvicina (1987) e Strange Days (1995), i cinque film in streaming scelti per rendere omaggio a una regista come nessun’altra testimoniano comunque la “ferocia” artistica con cui la Bigelow si è imposta come uno dei cineasti fondamentali dei nostri tempi. Buona lettura.

Cinque cult-movie in streaming diretti da Kathryn Bigelow

Blue Steel - Bersaglio mortale

Point Break - Punto di rottura

The Hurt Locker

Zero Dark Thirty

Detroit

Blue Steel - Bersaglio mortale (1990)

Il thriller che vede protagonista una vibrante Jamie Lee Curtis e Ron Silver nel ruolo dello psicopatico che la perseguita è un’opera con momenti di grande cinema, una messa in scena che scandaglia la psicologia tormentata dei personaggi attraverso un occhio tanto elegante quanto ambiguamente voyeuristico. Blue Steel - Bersaglio mortale dimostra la capacità della Bigelow di coniugare spettacolo potente e attenzione alla bidimensionalità delle figure raccontate. Ottimo esempio di cinema di genere che dice qualcosa in più. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes.

Point Break - Punto di rottura (1991)

Il film di culto della carriera della cineasta, un action-movie dove il rapinatore di banche Patrick Swayze è anche un filosofo che adotta uno stile di vita estremo quanto appagante. A dargli la caccia l’agente infiltrato Keanu Reeves, che ne rimane affascinato. Point Break - Punto di rottura è davvero grande cinema di immagine e montaggio, che sostiene una storia basilare la quale a sua volta contiene personaggi assolutamente non stereotipati. Scene di culto e un finale da leggenda. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

The Hurt Locker (2008)

The Hurt Locker: Trailer del film diretto da Kathryn Bigelow

Il film di guerra che regala l’Oscar alla Bigelow (la quale sconfigge l’ex-marito James Cameron candidato con Avatar) è prima di tutto un dramma umano tesissimo che racconta dell’adesione fin troppo viscerale al proprio lavoro di soldato, per quanto pericoloso esso sia. La messa in scena che vede protagonista un grande Jeremy Renner impegnato a disinnescare bombe in Medio Oriente è cinema poderoso, soffocante e sanguigno. Statuette meritate per The Hurt Locker, un’opera gigantesca. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix.

Zero Dark Thirty (2012)

Zero Dark Thirty: Il nuovo trailer italiano in HD

Il thriller d’azione che vede protagonista l'agente federale che ha stanato Bin Laden é secondo noi il capolavoro assoluto della Bigelow. Zero Dark Thirty si poggia su una sceneggiatura che possiede una progressione drammaturgica ineccepibile, sulla quale la regista poggia una messa in scena clamorosamente efficace. Jessica Chastain è testosteronica protagonista, e Jason Clarke a supporto è straordinario. Disponibile su Rakuten, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Detroit (2017)

Il racconto sincopato degli scontri razziali nella città del Michigan avvenuti nel 1967 dimostrano ancora una volta la grandezza dell’autrice nel raccontare la Storia rendendola spettacolo cinematografico graffiante e nerboruto. Detroit non è il miglior film della Bigelow eppure allo stesso modo possiede sequenze di impatto emotivo ed estetico inarrivabili, grazie anche a interpretazioni stranianti come quella del poliziotto sadico Will Poulter. Un film squilibrato nello sviluppo narrativo ma assolutamente appagante, da vedere per sapere, ricordare, giudicare perché non avvenga mai più. Come invece è successo. Fin troppe volte...Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Rai Play.