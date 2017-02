Kate Winslet nella prima foto del nuovo film di Woody Allen, Wonder Wheel

Lo sappiamo dalla scorsa estate, che protagonisti del nuovo, annuale film di Woody Allen sono Kate Winslet e Justin Timberlake. E, piano piano, siamo anche venuti a sapere che nel cast ci sono anche Juno Temple, Jim Belushi, Max Casella, Steve Schirripa e Tony Sirico.

Ambientato in buona parte a Coney Island, sede di un famosissimo luna park, il film di Allen s'intitola - guarda un po' - Wonder Wheel (la grande ruota panoramica di Coney) e il setting è quello degli anni Cinquanta.

Come d'abitudine, la trama è tenuta sotto riserbo dal regista e dai suoi collaboratori, ma a giudicare dal cast e dal contesto, potrebbero entrarci intrecci romantici e impicci legati alla mafia italoamericana.

Scopriremo sicuramente di più prossimamente, ma intanto quella che vedete qui sopra è la prima immagine ufficiale di Wonder Wheel, apparsa online assieme al titolo in un tweet di Stephane Celerier della Mars Films, la società che distribuisce in Francia i film di Allen.