Kate Winslet, gli attori gay e Hollywood: l'attrice sui colleghi che non fanno coming out per paura dell'industria

Secondo Kate Winslet, numerosi attori omosessuali non rivelano il loro orientamento sessuale nel timore di non ottenere più ruoli da etero, e sostiene che l'atteggiamento di Hollywood sia vergognoso. Ha ragione, ma il discorso vale - o dovrebbe valere - anche nel caso contrario.

Secondo Kate Winslet sarebbero numerosi i giovani attori omosessuali che hanno il terrore di rivelare loro sessualià per paura di non poter ottenere più ruoli da etero, e vedere così drasticamente limitate le loro chance di carriera. Lo ha dichiarato al Sunday Times, aggiungendo - a ragione - che un sistema capace di instillare questi timori è tutto sbagliato.

"Posso pensare ad almeno quattro attori che stanno nascondendo il loro orientamento sessuale", ha detto. "È doloroso perché hanno paura di essere scoperti. Dicono proprio così: 'non voglio essere scoperto'."

Secondo l'attrice è più difficile per gli uomini fare coming out a Hollywood perché esiste ancora nell'industria del cinema l'idea che un attore gay non possa interpretare il ruolo di un etero: "È una cretinata fuori dal tempo," ha aggiunto, "che dovrebbe essere quasi illegale. Non avete idea di quanto diffusa sia."

Kate Winslet ha perfettamente ragione su quanto finora riportato. E però il suo discorso fa un po' a cazzotti con le recenti prese di posizione woke per le quali solo i gay possono interpretare i gay, solo gli autistici gli autistici e così, via, snaturando completamente l'idea che è alla base del mestiere stesso dell'attore: quello di avere la capacità e la sensibilità necessarie per calarsi credibilmente nei panni di qualcun altro, rispettandone l'identità.

Sarebbe bello, quindi, vivere in un mondo dove a interpretare i ruoli, qualsiasi tipo di ruolo, potessero essere attori capaci e sensibili, indipendentemente dalla loro etnia, dal loro orientamento sessuale o da qualunque altro tratto identitario.

La stessa Winslet d'altronde, ha interpretato un personaggio omosessuale nel dramma Ammonite. In quel caso l'attrice si è premurata di dichiarare di non aver tolto il ruolo nessuna attrice gay, in quando la parte è stata offerta direttamente e solamente a lei.

