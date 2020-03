Karyn Kusama rifarà Dracula per la Blumhouse!

News Cinema

La regista newyorkese di The Invitation e Destroyer ha il compito di riportare sullo schermo il conte vampiro di Bram Stoker.

p>A causa dell'esplosione dell'emergenza coronavirus, purtroppo, non abbiamo ancora potuto vedere L'uomo invisibile , la nuova versionedel racconto di, accolta dagli elogi della critica e da un gran successo di pubblico (finora in America ha incassato oltre 98 milioni di dollari). Ma è proprio questo successo a convincere Blumhouse a, affidandolo alle mani della regista Karyn Kusama

Secondo Hollywood Reporter, che dà la notizia, non si parla di ritorno del Monsterverse Universal, cancellato dopo il fiasco de La mummia del 2017, ma di una serie di film a sé, realizzati con cura e con budget ridotti (L'uomo invisibile è costato solo 7 milioni di dollari!) e, soprattutto, con uno sguardo autoriale. Karyn Kusama si era fatta apprezzare con The Invitation e col successivo Destroyer, ma ha diretto anche molti episodi di serie tv come Masters of Sex, L'uomo nell'alto castello, Halt and Catch Fire e The Outsider.

I diritti di Dracula sono tornati di pubblico dominio, per cui non è stato ancora annunciato (anche se è più che probabile, dato l'accordo che lega i due Studios) che questa nuova versione Blumhouse verrà realizzata per la Universal. Si sa ad ogni modo che il film sarà ambientato in epoca contemporanea. Non è questo l'unico monster movie programmato alla Blumhouse, visto che c'è anche un horror ancora senza titolo prodotto da James Wan. La cosa positiva di questo nuovo corso è che invece di puntare su costose star ci si concentra sulla qualità della storia.

Aspettiamo dunque fiduciosi e vedremo come si svilupperà il progetto di questo nuovo Dracula, che è stato al cinema l'ultima volta nel 2014, interpretato da Luke Evans.