Karen Gillan protagonista di Pirati dei Caraibi 6?

News Cinema

Procede il progetto della Disney di rilanciare uno dei suoi maggiori successi, I Pirati dei Caraibi, con una protagonista femminile. Che potrebbe essere Karen Gillan. O un'attrice di colore.

Lo scorso 14 aprile vi avevamo parlato dell'intenzione della Disney di procedere col sequel/reboot di Pirati dei Caraibi, sesto film di uno dei suoi franchise di maggior successo. Le cose cominciano a definirsi, almeno a quanto riporta Disinsider, che riferisce la voce secondo cui in pole position per il ruolo protagonista c'è l'attrice scozzese Karen Gillan, vista di recente nella serie di Jumanji, nonché interprete di Nebula nell'universo Marvel. Le voci si spingono a dire che il suo ruolo sarebbe quello di Redd, la piratessa dell'attrazione dei parchi tematici da cui è nata la serie.

Ma non è detto: lo Studio starebbe considerando per il ruolo anche un'attrice di colore. Del resto, come dicevamo, al momento sono solo voci di cui si aspetta conferma in futuro. Non c'è ancora un regista, mentre per la sceneggiatura si parla di Craig Mazin (creatore di Chernobyl) e Ted Elliott, che ha scritto i precedenti. A produrre il reboot saranno in ogni caso Jerry Bruckheimer e Chad Oman, con un budget superiore ai 100 milioni di dollari e un'uscita ovviamente prevista per il cinema.

Dovremo in ogni caso aspettare l'uscita sicura dalla pandemia per questo, per cui ci sarà tempo per riparlarne.