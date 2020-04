Karen Gillan, Aaron Paul e Jesse Eisenberg nel thriller sci-fi Dual

News Cinema

Alla regia Riley Stearns, autore lo scorso anno dell'interessante The Art of Self-Defense.

Il thriller di fantascienza intitolato Dual avrà come protagonista un trio di star formato da Karen Gillan (Guardiani della galassia, Jumanji), Aaron Paul (Breaking Bad, Westworld) e Jesse Eisenberg (The Social Network, Now You See Me). Alla regia troveremo Riley Stearns, il quale lo scorso anno ha realizzato la notevole commedia nera The Art of Self-Defense, che vedeva tra i protagonisti Alessandro Nivola e lo stesso Eisenberg. In questi giorni di clausura forzata è uno di quei titoli “nascosti” che vi consigliamo di scoprire se non l’avete già visto.

La storia di Dual verte su una donna gravemente malata (Gillan) che per alleviare il dolore dei propri cari decide di farsi clonare. Quando però guarisce miracolosamente dalla sua malattia, ecco che il doppione diventa un problema. Alla fine la decisione presa dal governo vigente è quella di un duello all’ultimo sangue per decidere quale delle due donne deve sopravvivere.

Nel cast di Dual troveremo anche Martha Kelly (Marriage Story) e Beulah Koale (Next Goal Wins). Le riprese dovrebbero cominciare (pandemia permettendo) alla fine dell’estate.