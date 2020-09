Karate Kid, Pat Morita aveva un'idea per il quinto capitolo e per il suo Miyagi

News Cinema

Il compianto mitico Pat Morita aveva confidato a William Zabka alias Johnny Lawrence un'idea per il Karate Kid 5 che non si è mai realizzato.

Se siete dei fan di Karate Kid e magari orfani di un Karate Kid 5 mai realizzato, sarete già dipendenti dalla serie Cobra Kai, le cui prime due stagioni sono dal 28 agosto in streaming su Netflix, doppiate in italiano. Anche se manca il leggendario Pat Morita alias maestro Miyagi, i due avversari storici ormai adulti ne sono gli apprezzati protagonisti, Daniel e Johnny (Ralph Macchio e William Zabka). Proprio promuovendo la serie in attesa di una terza stagione nel 2021, Zabka ha rivelato a Collider che il fu-Morita aveva una sua idea per un quinto capitolo della serie cinematografica... un'idea che coinvolgeva il suo personaggio! Ecco le sue precise parole:

Tanti avevano idee per il mio Johnny Lawrence. A dir il vero, la mia preferita era quella di Pat Morita. Aveva ancora qualcosa da dire col suo Miyagi, negli ultimi anni della sua vita. Mi chiamò: "BZ, BZ, ho un'idea grandiosa per Karate Kid 5!" Miyagi stava per morire e voleva una sepoltura a Okinawa, ma durante la malattia faceva in modo che Johnny Lawrence lo assistesse, lo trovavo interessante. E' stata forse l'idea più folle, io non l'avrei mai immaginata, e poi veniva da Pat Morita, era grandiosa.