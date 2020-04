Kaley Cuoco entra nel cast di The Man From Toronto

News Cinema

Protagonisti della commedia d'azione sono Kevin Hart e Woody Harrelson.

Continua a comporsi il cast di The Man From Toronto, la commedia d’azione che sarà diretta da Patrick Hughes (Come ti ammazzo il bodyguard). Dopo i due protagonisti Kevin Hart e Woody Harrelson – quest’ultimo ha sostituito Jason Statham - è arrivata nel progetto anche Kaley Cuoco. L’attrice è amatissima dal pubblico televisivo in quanto protagonista di The Big Bang Theory, senza dubbio la sitcom più amata dei nostri tempi.

Il lungometraggio targato Sony Pictures basa la propria storia sul più classico degli scambi d’identità: uno sfaccendato newyorkese (Hart) a causa di un errore di Airbnb viene scambiato appunto per “The Man From Toronto”, il più letale degli assassini prezzolati. I due dovranno allora trovare un compromesso precario per portare a termine la missione del killer e preferibilmente non lasciarci la vita. Il film arriverà nelle sale americane il 17 settembre 2021.

Tra i prossimi progetti di Kaley Cuoco c’è la serie The Flight Attendant per HBO Max.