News Cinema

Kajillionaire: Evan Rachel Wood nel trailer del nuovo film di Miranda July

Federico Gironi di 30 luglio 2020

Il nuovo lavoro dell'artista americana, regista di film come Me and You and Everyone We Know e The Future, è previsto nelle sale americane per il 18 settembre.

Miranda July è tornata. L'arista americana - scrittrice, performer, attrice - regista di titoli indie amatissimi come Me and You and Everyone We Know (vincitore della Camera d'Or a Cannes) e The Future, debutterà nelle sale americane il 18 settembre con un nuovo film che si intitola Kajillionaire, distribuito da Focus Features, di cui è disponibile il primo trailer.

Il film è interpretato dalla Evan Rachel Wood di Westworld, Debra Winger, Gina Rodriguez e Richard Jenkins.

Winger e Jenkins sono due truffatori che per 26 anni hanno addestrato a ogni forma possibile di raggiro la loro unica figlia, interpretata da Wood. Durande una complessa truffa, la famiglia convince una sconosciuta (Rodriguez) a prendere parte al loro prossimo lavoro, finendo però col vedere i loro piani e tutto il loro mondo messi sottosopra. Kajillionaire: il trailer del film di Miranda July

di Federico Gironi Critico e giornalista cinematografico

Programmatore di festival