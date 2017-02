Justin Timberlake e Anna Kendrick torneranno a cantare insieme in Trolls 2!

La Universal Pictures e la DreamWorks hanno annunciato che Trolls 2 arriverà nelle sale americane a partire dal 10 aprile 2020. E' anche ufficiale che Justin Timberlake e Anna Kendrick torneranno a dare voce ai due protagonisti, rispettivamente lo scorbutico Branch e l'inguaribile ottimista Poppy. Non è ancora stato reso noto se Timberlake tornerà anche a occuparsi delle musiche, ma non pare decisamente impossibile visto che per il primo episodio si era preso la briga di produrre lui stesso l'album musicale. Ricordiamo che la sua canzone Can't Stop the Feeling, oltre a essere candidata all'Oscar e aver aperto la cerimonia di domenica scorsa, si è rivelata un enorme successo commerciale, uno dei maggiori nella carriera dell'artista.

Diretto da Mike Mitchell e Walt Dohrm su una sceneggiatura di Erica Rivinoja, il primo Trolls lo scorso anno ha incassato in tutto il mondo ben 340 milioni di dollari. Oltre ai due protagonisti il cast di doppiatori era formato anche da Russell Brand, James Corden, Kunal Nayyar, Ron Funches, Icona Pop, Gwen Stefani, Zooey Deschanel, Christopher Mintz-Plasse, Jeffrey Tambor, Christine Baranski, Quvenzhané Wallis e John Cleese. Quanti di loro torneranno con la propria voce anche in Trolls 2?