Justin Bieber chiama Tom Holland in diretta Instagram e lui gli dice come si è preparato per il film Uncharted

Justin Bieber si annoia nella sua villa in Canada e così si lancia in dirette Instagram in cui a un certo punto sceglie una persona da video chiamare. Una di queste conversazioni è stata con Tom Holland.

Ieri Justin Bieber si stava annoiando nella sua villa alle porte di Toronto in Canada, così ha avviato una diretta Instagram con i suoi follower che ammontano al ragguardevole numero di 131 milioni. Lo ha fatto qualche giorno fa anche Dwayne Johnson per le 177 milioni di persone che lo seguono, ma con una differenza. The Rock parlava a fiumi sulle sue passate esperienze e sui nuovi progetti, rispondendo alle domande di chi scriveva nei commenti (circa centomila follower seguivano la diretta), mentre Justin Bieber leggeva i commenti e poi sceglieva una persona da video chiamare live in quel momento. Quando il cantante ha visto tra le persone collegate anche Tom Holland lo ha chiamato immediatamente.

Chiaramente si è percepita la sorpresa dell'attore il quale ha risposto, ma era sdraiato nella penombra e si è dovuto ricomporre un minimo. Dopotutto il tardo pomeriggio di Toronto corrispondeva alla mezzanotte di Londra, dove si trova in questo momento Tom Holland, anche lui in lockdwon a casa sua. Dopo un primo scambio di complimenti, Justin Bieber ha chiesto a Tom Holland quale fosse l'ultimo ruolo su cui aveva lavorato. "Stavo per iniziare un film tratto da un videogame, e sono andato sul set a Berlino per il primo giorno di riprese ma ci hanno subito rispedito a casa e hanno interrotto le riprese", ha risposto l'attore. "Ah okay, e come ti sei preparato per il ruolo?" ha incalzato Bieber in una chiacchiera molto amichevole, ma Holland che ha lavorato con la Marvel sa bene che qualunque cosa detta su un film viene ripresa immediatamente e si rischia chissà quale incidente diplomatico. La sua risposta, un po' improvvisata e imbarazzata, è stata: "Ho giocato al videogame continuamente, così mi sono preparato". Ovviamente si parlava di Uncharted in cui l'attore interpreta la versione giovane di Nathan Drake. Dopo poco la conversazione si è chiusa e Bieber è passato alla chiamata successiva con un fan in visibilio.