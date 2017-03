Justice League: una Batmobile accessoriata rivelata da Zack Snyder

Justice League arriverà in sala a novembre, ma i fan sono in fibrillante attesa, così il regista Zack Snyder ha deciso di donar loro una foto della nuova Batmobile, accessoriata per far fronte alla possente minaccia affrontata da Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller).

Snyder su Vero ha aggiunto come didascalia un ironico "Upgrade... di cosa ti preoccupi, Wayne?"

Non è la prima volta che Snyder comunica direttamente con i fan, dopo aver già offerto un Aquaman in azione.