Justice League Snyder Cut: Zack Snyder spiega come userà il girato di Joss Whedon

News Cinema

Nel corso della JusticeCon, Zack Snyder ha rivelato come userà il girato di Joss Whedon nella sua versione riveduta e corretta di Justice League, lo Snyder Cut.

Durante la JusticeCon di qualche giorno fa, Zack Snyder ha avuto modo di spiegare in modo inequivocabile al pubblico come userà il girato di Joss Whedon, realizzato per il Justice League che vide la luce in sala nel 2017. Nel suo nuovo Justice League Snyder Cut, che sarà pubblicato su HBO Max in streaming nel corso del 2021, Snyder non ha la benché minima intenzione di sfiorare materiale spurio rispetto a quello che lui stesso aveva preparato, e che non è riuscito a seguire fino in fondo per la tragedia familiare che lo travolse. Ecco le parole, che non lasciano spazio a dubbi.

Io distruggerei il film, lo brucerei, prima di usare anche un singolo fotogramma di cui non mi sono occupato io. E questo è un fatto, cazzo. Farei saltare tutto col tritolo, se anche per un attimo pensassi di... tutto quello che vedi in questo film ti ricorda quello che si è visto al cinema, il film che io come sapete, lo ripeto, non ho mai visto. E' come se io avessi fatto una cosa e l'avessero presa in prestito per fare quel... mostro di Frankenstein che vi siete ritrovati in sala.