Justice League Snyder Cut: Ray Fisher rivela quali scene ha rigirato [NO SPOILER]

Ray Fisher alias Cyborg ha rivelato quali scene di Justice League ha rigirato nel prossimo Snyder Cut del film, diventato una miniserie in quattro puntate per HBO Max.

C'è del mistero su Justice League Snyder Cut, la sperimentale metamorfosi di Justice League in una miniserie in streaming di quattro puntate, ripresa in mano da Zack Snyder: quante scene il regista sta rigirando o aggiungendo, a quanto ammontano i reshoot dal costo lievitato dai 30 ai 70 milioni di dollari? Ray Fisher alias Cyborg, chiacchierando della questione con Geek House Show ha sganciato la bomba che segue.



Justice League: Il Trailer Ufficiale della versione Zack Snyder - HD

Alcune cose dei reshoot sono simili a quello che abbiamo fatto nell'originale, quindi è difficile dirlo per alcune riprese di altri attori, nelle scene in cui non c'ero. Però posso dirvi che, per quanto riguarda il mio personaggio, a parte la scena con la polizia di Gotham sul tetto, con il Commissario Gordon, Batman e Flash, ogni scena dove sono io è stata rigirata. Dal mio punto di vista ho rigirato praticamente l'intero film. Per quanto riguarda la roba degli altri in cui io non ero presente, non vi so davvero dire.

Insomma, avevamo capito che Zack Snyder e la Warner Bros. facevano sul serio, ma non fino a questo punto. Fan più attenti di come possiamo esserlo noi ci fanno tuttavia notare che già in altre occasioni Snyder aveva definito Cyborg il "cuore" del suo Justice League: può darsi che i rifacimenti siano in effetti concentrati su quel personaggio, anche per espanderne la backstory, il trascorso e le origini. Nel 2021 lo scopriremo, su HBO Max negli States e non sappiamo ancora dove nei territori che la piattaforma per ora non copre. Leggi anche Australia con Nicole Kidman e Hugh Jackman diventa una miniserie, stile Justice League Snyder Cut?