Justice League Snyder Cut, parlano i registi di Avengers Endgame: "Mai avuti questi problemi"

News Cinema

Joe Russo, coregista di Avengers Endgame, riflette sulle ingerenze delle major sulla visione di registi come loro e Zack Snyder, in vista della Justice League Snyder Cut.

In attesa del Justice League Snyder Cut in arrivo in streaming su HBO Max nel 2021, il caso di Zack Snyder che può rimetter mano al film per rispettare la sua visione originale fa parlare l'ambiente, compreso Joe Russo, coregista con suo fratello Anthony di Avengers Endgame. A parte i problemi privati gravi (il suicidio della figlia), pare che Snyder avesse già avuto un braccio di ferro con la Warner Bros sul tono da dare al lungometraggio. Chiacchierando delle questioni con Comic Book Movie, Russo ha ritenuto lui e suo fratello molto fortunati, da questo punto di vista.

Per me è sempre bello quando la visione originale di un regista trova la sua strada per lo schermo. Siamo stati fortunatissimi nelle nostre carriere, perché tutto quello che abbiamo fatto per la Marvel lo possiamo considerare un "director's cut". Sono stati molto gentili e rispettosi, hanno sostenuto molto la nostra visione per quei film, non è stato tagliato nulla che ora all'improvviso vorremmo reinserire. Abbiamo lavorato duramente agli attuali montati di quei lavori, siamo molto fortunati ad aver distribuito le nostre director's cut di tutti e quattro i film [Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers Endgame, ndr]