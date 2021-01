Justice League Snyder Cut non è più una serie tv, ridiventa un film

News Cinema

Zack Snyder ha rivelato su Twitter che il suo rimontaggio di Justice League non lo trasformerà in una miniserie, come si era detto inizialmente.

Contrordine: a sorpresa su Twitter Zack Snyder ha rivelato un cambio di piani per il suo Justice League Snyder Cut, che come ricorderete doveva trasformarsi in una miniserie in streaming di quattro puntate da un'ora, in esclusiva (americana) su HBO Max: pare invece che sarà un film unico, un'unica dose da quattro ore di Justice League, stando alla risposta laconica data da Snyder, "È un one shot", a un fan che gli domandava se lo Snyder Cut fosse ancora una miniserie. Ma cosa può esserci dietro questo cambio di rotta?



Justice League: Il Trailer Ufficiale della versione Zack Snyder - HD

Justice League Snyder Cut ridiventa un film e non è più una miniserie: perché?

Evidentemente si sarà pensato che, nel contesto di un servizio di streaming, la divisione in quattro capitoli separati di Justice League Snyder Cut avesse una relativa utilità: dopotutto in una fruizione casalinga interrompere e riprendere la visione è un'operazione naturale. Il cambio di strategia stupisce piuttosto a livello di marketing, perché il servizio di streaming proprietario HBO Max della Warner Bros avrebbe probabilmente giovato di una pubblicazione cadenzata settimanale dei capitoli: evidentemente i piani alti hanno pensato che, con la recente decisione di presentare negli States i blockbuster del 2021 contemporaneamente in sala e su HBO Max, la pubblicità fosse più che sufficiente.

La seconda possibile ragione è più romantica: Snyder non ha mai escluso che questa nuova versione del suo film possa arrivare in sala, e mantenerla come esperienza unica (per quanto assai lunga!) forse gli lascia uno spiraglio per delle proiezioni evento: una mossa simbolica che, in tempi così difficili per il mercato cinematografico, non sminuiremmo. Se il tutto venisse confermato, lo Snyder Cut diverrebbe nel trattamento a tutti gli effetti un altro dei blockbuster 2021 nella lista Warner. Leggi anche Justice League Snyder Cut, quanto durano le nuove scene, lo spiega Zack Snyder