Justice League Snyder Cut: nessun compenso per Zack Snyder che non ha mai visto la versione uscita al cinema

Zack Snyder ha realizzato la sua versione della Justice League senza percepire un compenso e senza aver mai visto il film completato da Joss Whedon nel 2017.

Chissà quanti registi possono dire di non aver visto il film che porta la loro firma. Zack Snyder aveva una visione ben precisa per il suo Justice League e quando ha iniziato a lavorarci, molte delle sue energie andava a esaurirle ai tavoli delle discussioni con gli executive della Warner Bros. Le visioni creative divergevano ed era in corso una costante battaglia di compromessi lo studio e il regista. Quando Snyder ebbe una tragedia in famiglia, con il suicidio della figlia 20enne Autumn, lasciò il film perché sapeva non avrebbe potuto continuare ad avere quell'energia per difendere le sue idee. Il film fu dunque affidato a Joss Whedon che rigirò molte scene aggiungendo nuovo materiale, assecondando le direttive dei produttori, ma senza firmare il film come regista.

Della versione di Justice League uscita in sala nel 2017, soltanto il 25% è girato da Zack Snyder e comunque assemblato in post-produzione certamente non con la sua visione. Zack Snyder ha dichiarato di non aver mai visto quel film su cui c'è la sua firma come regista. La moglie Deborah Snyder e Christopher Nolan, che figurano tra i produttori esecutivi del film, quando andarono alla prima proiezione a porte chiuse visionare il lavoro completato da Whedon, dissero "Tu non dovrai mai vederlo", come è lo stesso Snyder a ricordare in un intervista con Variety.

La versione cinematografica di Justice League du una delusione per molti, soprattutto per i fan della DC Comics che crearono un tale fronte di protesta da rendere virale l'hashtag #ReleaseTheSnyderCut. Come scrive Variety, la Warner era alla ricerca di un progetto che attirasse attenzione sulla sua piattaforma HBO Max e per questo motivo tornò da Snyder chiedendogli di montare la sua versione senza spenderci troppi soldi. A quel punto non potevano più tirarsi indietro ma, soprattutto, Snyder non sarebbe più sceso a ulteriori compromessi e per garantirsi la libertà totale, ha scelto di non ricevere alcun compenso per il lavoro, il cui budget è lievitato fino a 70 milioni di dollari.