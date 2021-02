Justice League Snyder Cut: il Joker in una foto!

News Cinema

Zack Snyder ha condiviso la foto del Joker nella sua nuova versione di Justice League, lo Snyder Cut in arrivo su HBO Max in streaming a marzo.

Justice League Snyder Cut ha una data d'uscita americana, 18 marzo in streaming su HBO Max: Zack Snyder e la Warner Bros hanno trovato il modo migliore per cementare l'attesa spasmodica dei fan, diffondendo un'immagine del Joker così come apparirà (in un ruolo minore, quasi cammeo) nel nuovo montato di quattro ore del cinecomic. Leggi anche Justice League Snyder Cut non è più una serie tv, ridiventa un film

Zack Snyder teases the first image of Jared Leto’s (new look?) Joker in 'ZACK SNYDER'S JUSTICE LEAGUE.' pic.twitter.com/v4jSxgZC9B — The Playlist 🎬 (@ThePlaylist) February 2, 2021