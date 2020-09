Justice League Snyder Cut: Henry Cavill non sarà nei reshoot della nuova versione

News Cinema

Contrordine: Henry Cavill ha dichiarato che per ora non è stato richiamato sul set di Justice League Snyder Cut dal regista, ma ci dice cosa pensa dell'operazione.

Mentre qualcuno stima il costo totale dell'operazione Justice League Snyder Cut probabilmente sui 70 milioni di dollari, ben più dei 30 originariamente previsti, arriva una rettifica a una notizia diffusa ieri: a quanto pare, per i reshoot previsti da Zack Snyder, Henry Cavill alias Superman non sarebbe stato per il momento chiamato in causa. Si attendono a questo punto conferme o smentite degli altri tirati in ballo, cioè Gal Gadot (Wonder Woman), Ray Fisher (Cyborg) e Ben Affleck (Batman). Promuovendo il nuovo Enola Holmes su Netflix, nel quale interpreta il grande Sherlock, Cavill è tornato sull'argomento Snyder Cut, miniserie in quattro puntate in streaming su HBO Max dall'inizio del 2021, rimontaggio del Justice League cinematografico che Zack Snyder fu costretto a lasciare per gravi problemi personali. Ecco quanto ha dichiarato l'attore a Collider:

Riprese aggiuntive per me nessuna. E' tutta roba già girata. Naturalmente non so come le cose si evolveranno e cambieranno, ora con una diversa lunghezza del film, e dopo quello che eventualmente succederà in post-produzione. [...] Una lezione che possiamo trarre dall'uscita di Justice League, quattro anni fa mi pare? Eccola: quattro anni di reazioni dei fan. [Tre in realtà, ndr] Per quanto mi riguarda... la festa comincia adesso.