Justice League Snyder Cut, confermato Darkseid da Zack Snyder in persona

Dopo le voci, Zack Snyder su Twitter ha mostrato un'immagine poco chiara del suo Justice League Snyder Cut, dove s'intuisce la sua versione del villain Darkseid.

Zack Snyder aveva una maniera molto semplice per fomentare ancora i fan di Justice League per la sua Snyder Cut, in arrivo su HBO Max in streaming nel 2021: mostrare un personaggio che nella versione cinematografica del 2017 di Joss Whedon non si era visto, cioè Darkseid.

Snyder ha mostrato un fotogramma dello Snyder Cut su Twitter, dove vediamo in azione il possente e massiccio Darkseid: il leggendario villain, tra i più amati dell'Universo DC, antagonista storico della Justice League e di Superman, è nato nel 1970, a cura di Jack Kirby, un autore probabilmente ancora più leggendario di lui (ma non se ne abbia a male). Il tweet di Snyder recita solo: "Sta arrivando... su HBO MAX", non lasciando spazio a dubbi.

I veri fan sono preziosi nel far notare a noi, non edotti su quest'universo, dove il cattivissimo potrebbe comparire nel film, fermo restando che il villain principale della vicenda rimane lo Steppenwolf interpretato da Ciaran Hinds (onestamente piuttosto debole nella versione di Whedon, aggiungiamo). Per chi teme spoiler, vi rigiriamo quanto sostengono gli appassionati dopo l'embed del messaggio, giusto per darvi il tempo di fuggire.





He's coming... to HBO Max pic.twitter.com/tthWwAqzWp — Zack Snyder (@ZackSnyder) May 27, 2020