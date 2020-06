Justice League Snyder Cut: Batman sogna ancora? Zack Snyder sembra suggerirlo. (Spoiler)

News Cinema

In Batman V Superman, una celebre sequenza onirica aveva attivato i fan: Zack Snyder suggerisce qualcosa per il suo Snyder Cut di Justice League?

Ora che Zack Snyder è al lavoro per portare in streaming il suo Snyder Cut di Justice League, i fan più attenti della DC Comics e fedeli alla sua visione originale del DC Extended Universe gli hanno posto una precisa domanda: in Batman V Superman una delle sequenze più amate era quella del Knigthmare, la visione da parte di Batman di un futuro distopico dominato da Superman. Siccome nella scena poi Batman era realmente visitato da Flash proveniente dal futuro, e questi lo spronava a creare la Justice League per evitare che l'incubo si realizzasse, gli appassionati pensano che il "Knightmare" possa risaltar fuori nelle quasi quattro ore previste per lo Snyder Cut (film unico o miniserie, non è stato deciso). La domanda fu posta a Zack due anni fa: hai altre sequenze come quella? La risposta acquista valore ora e arriva dopo il video, come procedura di sicurezza per lo spoiler, non poi così chiaro.





Nell'ambito del social Vero, Snyder rispose a un fan che sì, ci sono altre sequenze Knightmare mai mostrate. Non poteva tuttavia specificare se le avremmo viste in effetti nella Snyder Cut, all'epoca inesistente, però a questo punto è probabile, anche perché appena qualche giorno fa Zack Snyder ha confermato la presenza di Darkseid nello Snyder Cut: ora, il villain è nodale in questa distopia, perché sotto la sua influenza un Superman devastato dalla morte di Lois Lane diventa un tiranno. Associando la conferma avuta anni fa di altro materiale sul Knigthmare alla conferma di Darkseid, c'è speranza che in quei 200 minuti si possa vedere qualcos'altro di quelle sequenze amate dai fan. Naturalmente, non arriveranno mai a sostituire del tutto la trama del film originale: ricordiamo che Justice League non viene rigirato interamente, ma solo "restaurato" per diventare quello che sarebbe sempre dovuto essere, con un budget di "appena" 30 milioni di dollari. Lo Snyder Cut sarà disponibile nel 2021, negli States sul servizio di streaming HBO Max.