Justice League primo al boxoffice italiano del weekend

Appena giunto nelle nostre sale, Justice League balza in testa al boxoffice italiano del weekend, incassando 3.000.000 di euro, con buona media per sala di 4.900 euro per poco più di 600 copie. Primo anche negli States con 96 milioni di dollari, il cinecomic ha fatto tuttavia registrare in America la cifra più bassa alla partenza per un lungometraggio del DC Cinematic Universe. Nel mondo ha comunque totalizzato 280 milioni di dollari. Justice League ha portato allo slittamento di una posizione per tutti i film nella nostra top della settimana precedente, che si sono mantenuti nello stesso ordine relativo.

In seconda posizione troviamo quindi il corale e curioso The Place di Paolo Genovese: questo fine settimana registra un altro 1.100.000 euro, toccando perciò un totale di 3.200.000 euro.

Terzo posto per l'irresistibile Paddington 2, con l'orsetto che questa volta affronta un cattivo interpretato da Hugh Grant: l'incasso è di 682.000 euro, la cifra complessiva italiana è 1.840.000. Aver evitato l'ingorgo natalizio sembra aver in effetti aiutato il film di Paul King.

In quarta posizione ritroviamo lo humor nero dell'horror thriller Auguri per la tua morte targato Blumhouse: nel weekend ha terrorizzato spettatori per 618.000 euro, raggiungendo perciò il 1.835.000.

Chiude la top five il biografico Borg McEnroe, storia di un leggendario incontro di tennis tra i due campioni: il numero di questo fine settimana è 484.000 euro, il punteggio al momento è sul 1.505.000.



