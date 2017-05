Justice League: Joss Whedon sostituisce Zack Snyder per finire le riprese del film

Josh Whedon finirà le riprese di Justice League al posto di Zack Snyder. Quest'ultimo ha deciso di tirarsi indietro dal progetto a causa di una tragedia familiare. Lui e sua moglie Deborah due mesi fa hanno infatti perso loro figlia Autumn, suicidatasi all'età di 20 anni.

"Ho pensato sarebbe stato catartico tornare a lavoro, seppellirmici per trovare una via d'uscita dal dolore. La richiesta di impegno da parte di questo progetto è piuttosto intensa. Mi ha consumato...Ho deciso di ritirarmi dal film per stare con la mia famiglia, con i miei figli, che hanno davvero bisogno di me. Stiamo tutti passando un momento molto difficile." Con queste parole Snyder ha annunciato il ritiro dal progetto di Justice League.

Whedon non dovrebbe avere problemi a finire le riprese del film in tempo per la data d'uscita nelle sale statunitensi, il prossimo 17 novembre. Altre rivelazioni hanno portato alla luce che Whedon girerà scene addizionali di Justice League, senza introdurre nuovi personaggi ma adattando quelli già presenti nel progetto. Whedon è già stato scritturato per scrivere e dirigere Batgirl.

Non c'è dunque pace per i progetti Warner/DC: dopo la rinuncia di Ben Affleck a dirigere The Batman, sostituito poi da Matt Reeves, ecco dunque un altro triste stravolgimento nei piani delle produzioni.

Il nostro abbraccio metaforico va ovviamente alla famiglia Snyder, con la speranza che tutti i suoi membri possano superare in fretta questa tremenda sciagura.