Justice League: Joss Whedon è ufficialmente cosceneggiatore

Joss Whedon sarà ufficialmente indicato nei credits di Justice League come cosceneggiatore, al fianco di Chris Terrio: sarà l'unica menzione ufficiale del suo impegno sul film, anche se tutti sanno che si è occupato del set vero e proprio dopo l'abbandono di Zack Snyder per ragioni personali, dirigendo scene aggiuntive (o sostitutive) per un budget di ulteriori 25 milioni di dollari. Nonostante questo, nei titoli l'unico regista menzionato sarà Snyder, supponiamo per ragioni contrattuali.

Per quanto concerne i contenuti dell'intervento di Whedon, sembrerebbe che l'autore dei primi due Avengers (nonché di Buffy) avrebbe lavorato sul "tessuto connettivo" delle sequenze d'azione: in altre parole, avrebbe scritto scene non action che approfondiscono i personaggi e i rapporti tra loro, con in più una modifica del tono del racconto (in chiave più ironica?) e un nuovo finale.

La storia, come sappiamo, vedrà Batman e Wonder Woman reclutare Aquaman, Cyborg e Flash per far fronte a una terribile minaccia che grava sul pianeta. L'uscita del film è confermata per il 16 novembre.