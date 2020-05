Justice League, Jason Momoa insiste sullo Snyder Cut, la versione originale del film

News Cinema

Su Twitter il buon Aquaman non la manda a dire: anche lui come i colleghi vuole la versione 100% Zack Snyder di Justice League.

Jason Momoa, l'Aquaman ufficiale del DC Extended Universe alla Warner Bros, su Twitter ha ancora una volta perorato la causa dello Snyder Cut di Justice League, tormentone sulla rete negli ultimi tempi, specialmente in America: si vocifera persino di un imminente annuncio di uno Justice League Snyder Cut in esclusiva sull'HBO. Momoa si sta allenando (con istruttore a debita distanza di sicurezza) e protesta con l'usuale ironica veemenza: "Fate uscire quel cazzo di Snyder Cut, spacca!" Ma di cosa sta parlando? Lo spieghiamo dopo il video.





'Release the f-cking Snyder Cut!' — Jason Momoa is still campaigning 😤



(via prideofgypsies | IG) pic.twitter.com/lJG5H7Et5t — Fandom (@getFANDOM) May 19, 2020

Justice League e il mistero dello Snyder Cut