Justice League: il trailer retrò di un fan che immagina il film negli anni 90

Tutta l'attesa frenetica per la Justice League secondo la versione di Zack Snyder, ha scatenato la fantasia di un fan che immagina il film con gli attori che hanno interpretato Superman, Batman, Wonder Woman e Flash tra gli anni 70 e 90.

E così il film sulla Justice League non ha soddisfatto tutti, tanto che nel 2021 su HBO Max arriverà la richiestissima Snyder Cut in quattro puntate da un'ora ciascuna. Zack Snyder aveva lasciato il set del film per motivi familiari e a lui era subentrato Joss Whedon per finire il film, secondo l'indirizzo indicato dai produttori. Ma i fan vogliono sapere come sarebbe stata la Justice League se Zack Snyder avesse avuto totale libertà di intervento e di tempo a disposizione per completare il lavoro. DC Comics e Warner Bros gli hanno concesso un budget per rimontare il film ed è di pochi giorni fa il trailer presentato dallo stesso regista all'evento virtuale DC FanDome.

Tutta questa frenesia ha scatenato la creatività di un fan che ha realizzato un retro trailer della Justice League, collocando il film come se fosse stato fatto nei primi anni 90 usando spezzoni delle vecchie serie di Wonder Woman e Flash e dei film di Batman con Michael Keaton e Superman con Christopher Reeve. I cattivi di conseguenza sono Lex Luthor e Joker, nelle versioni di Gene Hackman e Jack Nicholson.



