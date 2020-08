Justice League: il trailer della versione di Zack Snyder presentato al DC FanDome

News Cinema

Verrà presentato in versione integrale o in quattro parti da un’ora la versione di Zack Snyder di Justice League che debutterà nel 2021 negli Stati Uniti su HBO Max.

Sono mesi che vi parliamo della versione di Zack Snyder di Justice League, che passò a Joss Whedon lo scettro del comando del film dopo il suo ritiro a causa di una tragedia familiare. L’attesa cresce sempre di più per quello che sarebbe potuto essere, e ora finalmente sarà, un capitolo così atteso dell’universo DC Comics al cinema. In occasione del DC FanDome, Snyder ha ora presentato un trailer del suo cut, che vi mostriamo in anteprima.

Ha anticipato che sarà presentato in quattro segmenti da un’ora, oppure si potrà godere tutto ininterrottamente per quattro ore. Mentre in USA sarà presentato nel nuovo servizio streaming HBO Max nel corso del 2021, nei paesi come l’Italia in cui non è, e non sarà, disponibile cosa succederà? Snyder ha detto che sta ancora studiando come distribuirlo.

Sono apparsi anche i protagonisti, nel corso della presentazione al DC FanDome, tra cui Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill, Ezra Miller e Ray Fisher, proprio il buon Cyborg che ha recentemente accusato Whedon di comportamento offensivo sul set. Non solo, Snyder ha assicurato i fan che Cyborg avrà una parte molto più centrale nella sua versione.

Ecco il trailer della versione tutta nuova di Justice League montata da Zack Snyder.