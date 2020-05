Justice League: il montato pensato dal regista, lo Snyder Cut, sarà disponibile su HBO MAX

News Cinema

Sembrava mitica e invisibile, invece la versione di Justice League voluta dal regista Zack Snyder esiste e sarà diffusa nel 2021 solo sulla imminente piattaforma streaming della Warner HBO MAX.

Lo Snyder Cut, la versione director’s cut di Zack Snyder di Justice League (2017), finora avvolto in una sorta di nebbia mitica, esiste e sarà diffusa presto, nel corso del 2021, nella nuova piattaforma HBO MAX, che la Warner lancerà presto.

La decisione arriva dopo una pressione costante da parte degli amanti del fumetto, ma anche dello stesso Snyder, deluso dall’accoglienza non trionfale ricevuta dal film, per rendere pubblico il suo montato delle avventure dei principali eroi DC Comics riuniti: da Batman a Wonder Woman, da Flash a Superman. L’annuncio è arrivato per bocca dello stesso Snyder, regista che divide come pochi gli appassionati, dopo una proiezione virtuale del suo Man of Steel, con Henry Cavill nei panni di Superman.

Ma vediamo di andare a ricapitolare un po’ di storia tribolata del montaggio del film. Mesi prima dell’uscita prevista del film, Snyder aveva già ultimato buona parte del lavoro sul film, ma fu costretto ad allontanarsi dalle ultime fasi di editing e dalla post produzione in generale per una tragedia familiare. A quel punto subentrò, diciamo pure a sorpresa, Joss Whedon, regista di Avengers, cioè del film speculare (ritrovo di tutti i supereroi di un universo) della concorrenza, la Marvel. Sicuramente due stili e visoni diverse, tanto che che dall’uscita in poi i fan sono rimasti con l’amaro in bocca di una (possibile) versione di Snyder più dark.

Il film non fu un successo di critica, tutt’altro, e anche i 650 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, a fronte di un budget lievitato fino a 300 milioni, non furono un trionfo. Fu, insomma, un importante passo falso che distanziò la DC dai successi Marvel. Certo, poi è arrivata quell’opera spuria nell’universo, Joker di Todd Philips, che invece ha conquistato sia la critica - vedi l’Oscar a Phoenix e il Leone d’oro a Venezia - che il pubblico, con 1 miliardo al box office globale.

Tornando a Justice League, presto cominciò una campagna da parte dei fan, all’insegna dell’hashtag #ReleaseTheSnyderCut, rilanciata anche da Wonder Woman in persona, Gal Gadot, e Aquaman, Jason Momoa, tanto che Snyder ammise l’esistenza di quel mitologico montato. A quel punto la palla è tornata e rimasta nel campo della Warner, che ora ha dato il via libera alla nuova versione per lanciare al meglio HBO MAX, atteso in USA dal 27 maggio. Dalle nostre parti chissà, ma in qualche modo, magari in qualche altra piattaforma, siamo convinti che lo Snyder Cut arriverà anche da noi.