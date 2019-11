Justice League: Gal Gadot si unisce alla campagna per la versione di Zack Snyder

News Cinema

L'attrice e Ben Affleck hanno twittato #ReleasetheSnyderCut#. All'epoca dell'uscita il regista aveva abbandonato il film per la tragica morte della figlia.

Due anni fa, esattamente il 16 novembre, arrivava al cinema Justice League coi risultati e le critiche che tutti sappiamo. Il film era stato vittima di una lavorazione tormentata, interrotta quando Zack Snyder aveva dovuto abbandonarlo alle sue sorti per un grave lutto famigliare, il suicidio della figlia Autumn.

Al povero Joss Whedon toccò l'ingrato compito di subentrargli, scrivere nuove scene e rigirarne altre per portare a casa il film in fretta e furia. Nei due anni trascorsi da allora, si è creato un vero e proprio movimento che chiede a gran voce la versione di Zack Snyder. Tra i portavoce più illustri, oltre allo stesso regista, c'è Gal Gadot, che assieme a Ben Affleck, ha aderito su Twitter alla campagna #ReleasetheSnyderCut”.

L'hashtag è entrato subito in tendenza e la campagna è arrivata in poco tempo a circa 250.000 post, anche se al momento non è prevista nessuna versione speciale del film, magari per la piattaforma streaming HBO Max. A noi lascia perplessi più che altro la possibilità di una "versione Snyder", visto che il film non era finito quando il regista lo ha abbandonato, ma dal momento che tra i richiedenti c'è lui stesso, saprà sicuramente qualcosa che noi non sappiamo.