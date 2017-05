Justice League Dark perde la regia di Doug Liman

Appena ieri vi avevamo comunicato che Joss Whedon ha preso il posto di Zack Snyder alla regia di Justice League, oggi invece un altro progetto targato Warner Bros nel DC Cinematic Universe ha una battuta d'arresto: parliamo di Justice League Dark, che ha appena perso il suo regista designato, Doug Liman.

La ragione sarebbe nel greenlight di Chaos Walking, adattamento della trilogia distopica young adult del Chaos scritta da Patrick Ness e pubblicata in Italia con i titoli di Il buco nel rumore, Il nemico e La guerra. La Lionsgate ha infatti avviato il progetto che Liman stava già seguendo e curiosamente il regista ha deciso di lasciare il cinecomic, nonostante non fosse un progetto di inferiore caratura.





La Warner ovviamente sta già cercando un altro regista interessato al progetto, che dovrebbe vedere in azione John Constantine, Swamp Thing, Deadman, la maga Zatanna e il demone Etrigan, cioè il lato oscuro dei supereroi DC/Warner. Al lungometraggio non era associata una data d'uscita ufficiale, e stando così le cose non l'avrà ancora per qualche tempo.