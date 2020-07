Just Cause: il regista di Stuber dirigerà il film tratto dai popolari videogame

News Cinema

Michael Dowse, che ha diretto di recente Stuber con Dave Bautista, scelto come regista di Just Cause, tratto da un popolare franchise videoludico.

Il canadese Michael Dowse, regista del recente Stuber - Autista d'assalto, è stato scelto per portare sullo schermo la saga videoludica action Just Cause. Sviluppato dallo svedese Avalanche Studios e uscito nel 2006, il gioco, di grande successo, ha avuto altri tre seguiti, l'ultimo dei quali del 2018.

Come nel gioco, il film seguirà l'eroe, Rico Rodriguez, in missione contro il gruppo di mercenari e terroristi conosciuto come "La mano nera". Il videogame è molto popolare per l'ultraviolenza e per le storyline vagamente assurde, e Dowse, il cui ultimo film, Coffee & Karim, non è ancora uscito da noi, viene considerato la scelta giusta per dirigere il film che ne verrà tratto. La critica non è stata però molto benevola nei confronti dei suoi film dopo l'acclamato Goon, del 2011, grande successo anche su Netflix.

A sceneggiare Just Cause sarà Derek Kolstad, che ha lavorato alla trilogia di John Wick e alla prossima serie Marvel The Falcon and the Winter Soldier.