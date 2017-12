Jurassic World - Il Regno distrutto: un nuovo video ci prepara all'imminente arrivo del trailer ufficiale

Prosegue il conto alla rovescia per l'arrivo del primo trailer ufficiale di Jurassic World - Il Regno distrutto, l'atteso nuovo capitolo della saga in uscita nei cinema nel mese di giugno 2018. Dopo quello intitolato "Corri", in cui abbiamo potuto assistere alla disperata corsa di Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, del giovane Justice Smith e di un gruppo di dinosauri in fuga da un'eruzione vulcanica, un nuovo breve video dal titolo "Non tornare indietro" ci prepara all'arrivo del full trailer, domani nella sua versione originale e venerdì 8 dicembre in quella italiana:





Diretto da J.A. Bayon e scritto da Derek Connolly e Colin Trevorrow, Jurassic World - Il Regno distrutto vede nel suo cast Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, BD Wong, James Cromwell, Ted Levine, Justice Smith, Geraldine Chaplin, Daniella Pineda, Toby Jones, Rafe Spall e Jeff Goldblum.