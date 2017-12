Jurassic World - Il Regno distrutto: un nuovo teaser e immagini del backstage a poche ore dal primo trailer

In attesa del primo trailer ufficiale di Jurassic World: Il Regno Distrutto, in arrivo domani, il film che uscirà il 7 giugno del 2018 si mostra ancora con un nuovo teaser e un backstage. Il nuovo brevissimo teaser, intitolato "Nostalgia", rivede in azione giustamente il mitico matematico Malcolm interpretato da Jeff Goldblum.

Nella featurette di backstage, vediamo il cast e gli autori del film illustrare cosa ci aspetta nel nuovo lungometraggio, più grande e ancora più pieno di azione, con animatronici raffinati, effetti visivi elaborati e tanta, tanta fatica degli attori!