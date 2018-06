Jurassic World Il regno distrutto primo al boxoffice italiano del weekend

Jurassic World - Il regno distrutto al suo debutto sui nostri schermi diventa prevedibilmente primo al boxoffice italiano del weekend: il film con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard registra 3.704.000 euro, con media di 4.000 euro per quasi 900 copie. Forse in altri periodi avrebbe incassato ancora di più, ma il risultato è buono. Costato 170 milioni di dollari, il film ne ha totalizzati già 151 nei mercati stranieri in cui è uscito, ma l'esordio nelle sale americane è previsto il 22 giugno.

Scende quindi dal primo al secondo posto Solo: A Star Wars Story, che porta a casa soltanto 360.000 euro e tocca allora da noi i 3.840.000 di totale provvisorio. Nel mondo al momento viaggia sui 312 milioni di dollari, a fronte di un costo di 250: se l'imminente distribuzione giapponese non cambierà le carte in tavolta, il film di Ron Howard avrà il primato del primo flop della storia di Guerre Stellari.

Scivola dalla seconda alla terza posizione il sequel supereroico, scorretto e metalinguistico Deadpool 2 con Ryan Reynolds: porta a casa questa settimana altri 194.000 euro, totalizzando al momento perciò 6.720.000. E' quasi arrivato ai 7 milioni di euro del primo atto, mentre nel mondo intero ha toccato i 655 milioni di dollari. Siamo tuttavia ancora lontani dai 783 del precedente Deadpool.