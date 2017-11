Jurassic World - Il regno distrutto: il regista ci regala le primissime immagini video!

Un tempo c'era il trailer. Poi è arrivato il teaser trailer. Di recente abbiamo avuto diritto al teaser del teaser trailer. Ma sembra che non ci sia limite all'anticipazione dell'anticipazione. L'ultimo exploit promozionale in ordine di tempo spetta al regista Juan Antonio Bayona che ha postato poco fa sul suo account twitter le pimissime immagini video del suo nuovo film Jurassic World - Il regno distrutto. 6 secondi in tutto che anticipano probabilmente il teaser di un primo trailer, che arriverà nei prossimi giorni.



A ogni modo, ecco qui sotto questa un primio footage di Jurassic World 2 in cui vediamo il protagonista Chris Pratt alle prese con un cucciolo di dinosauro. Il testo che accompagna il video è un augurio, in spagnolo e in inglese, per la Festa del Ringraziamento che si celebra domani negli Stati Uniti "De parte de nuestra familia Jurásica a la vuestra.

De parte de nuestra familia Jurásica a la vuestra.

From our Jurassic family to yours.#FALLENKINGDOM#ELREINOCAIDO @colintrevorrow @prattprattpratt @BryceDHoward @LeDoctor pic.twitter.com/PDRsbeOmYe — JA Bayona (@FilmBayona) 22 novembre 2017

Sequel del film campione di incassi del 2015, Jurassic World 2: Il regno distrutto (Fallen Kingdom, in originale) è la quinta pellicola del franchise che salva i dinosauri dall'estinzione. Divenuto realtà con il parco a tema Jurassic World, il sogno di John Hammond è di nuovo andato in frantumi: il progetto di mettere le creature preistoriche in gabbia e trasformarle in attrazioni per famiglie ha funzionato finché lo spaventoso ibrido Indominus Rex non è evaso dal recinto, seminando il panico su Isla Nublar. Nuovi pericoli attendono l'ex addestratore di velociraptor Owen Grady (Chris Pratt) e la vecchia responsabile del parco Claire Dearing (Bryce Dallas Howard), minacciati dalle sconsiderate azioni del dottor Wu (B.D. Wong), ancora in possesso degli embrioni rimasti. I due eroi potranno contare sullo sguardo lucido e lungimirante del professor Ian Macolm (Jeff Goldblum), specialista della teoria del caos e sopravvissuto agli attacchi di oltre vent'anni prima. Sua la frase del poster: "la vita vince sempre".