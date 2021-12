Jurassic World Il Dominio, la prima foto dell'Atrociraptor!

News Cinema

Una foto di Empire svela il look del nuovo Atrociraptor in una scena d'azione di Jurassic World: Il Dominio, in sala dal 9 giugno nelle nostre sale.

Quella che vedete in alto, pubblicata da Empire, è la prima foto di nuovo dinosauro che farà la sua comparsa in Jurassic World: Il Dominio, il terzo capitolo del reboot della fortunata saga, in arrivo nelle nostre sale il 9 giugno 2022. Il dinosauro in questione è una versione assai più pericolosa dell'invero non certo docile Velociraptor: nello scatto questo Atrociraptor sembra dare del filo da torcere a un Owen Grady motorizzato, alias Chris Pratt. Leggi anche Jurassic World: Dominion, nuovo poster e dettagli sulla trama Jurassic World: Il Dominio: I Primi 5 minuti del film in anteprima - HD

Jurassic World: Il Dominio, dove si svolge la scena con l'Atrociraptor

Il regista di Jurassic World: Il Dominio, Colin Trevorrow, spiega nello speciale di Empire che la sequenza da cui proviene lo scatto sarà ambientata a Malta e che non ha bisogno di molte spiegazioni: "Se lo raggiunge, lui muore, questo ve lo posso dire senza fare spoiler!", scherza. Ma quali sono le caratteristiche di questo nuovo Atrociraptor? "Lì dove il Velociraptor è un po' più un cacciatore che tende agguati, l'Atrociraptor è un po' più brutale. Queste cose ti vengono direttamente addosso, e in questo caso specifico hanno sentito il suo odore, non si fermeranno finché non sarà morto. Sono alquanto brutali e cattivi." Trevorrow parla anche di un altro suo dinosauro preferito nel film, il Pyroraptor. Quale aspetto avrà? Sputerà effettivamente fuoco come il suo nome lascia intendere?