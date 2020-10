Jurassic World: Dominion, stop alle riprese per varie positività sul set

News Cinema

La universal costretta a sospendere temporaneamente e in via cautelativa le riprese di Jurassic World: Dominion dopo che alcuni membri di cast o troupe sono risultati positivi al COVID-19.

Brutto risveglio stamattina per Colin Trevorrow, regista di Jurassic World: Dominion, con la notizia di alcune positività sul set del film e, quindi, la sospensione temporanea delle riprese in corso in Inghilterra, a solo tre settimane dalla fine, come ha confermato lo stesso regista su twitter.

“Sono tutti risultati poi negativi, ma i nostri protocolli di sicurezza prevedono una pausa di due settimane. Torneremo presto”.

Woke up to the news we had a few positive Coronavirus tests on Jurassic World: Dominion. All tested negative shortly after, but due to our safety protocols we’re going to pause for two weeks. Back soon. pic.twitter.com/DxuqX9UdgX— Colin Trevorrow (@colintrevorrow) October 7, 2020

Notizia che arriva a poche ore dall’annuncio del rinvio a giugno 2022 dell’uscita del film, finora prevista per l’estate 2021.

È poi intervenuta con un comunicato la Universal per spiegare meglio quanto accaduto. “La scorsa notte, sul tardi, siamo stati informati che la produzione di Jurassic World: Dominion ha riscontrato alcune positività al COVID-19 sul set. Anche se i successivi controlli sono risultati negativi questa mattina, il nostro rigido protocollo previsto per garantire la sicurezza e la salute dell’intero cast e della troupe, sempre la cosa più importante in ogni circostanza, le persone inizialmente positive sono in auto isolamento, così come quelle che sono entrate in contatto con loro. Le riprese sono temporaneamente sospese e riprenderanno in linea con le linee guida di sicurezza”.

Chris Pratt e Bryce Dallas Howard torneranno in questo sequel, con anche la presenza nel cast dei Laura Dern, Sam Neill, Jeff Goldblum, con Colin Trevorrow che riprende il suo posto dietro la macchina da presa, a cinque anni di distanza da Jurassic World, dopo aver co-sceneggiato nel 2018 Il regno distrutto. I due nuovi sequel della mitica saga hanno incassato ciascuno oltre 1 miliardo di dollari.