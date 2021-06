Jurassic World: Dominion, nuovo poster e dettagli sulla trama

News Cinema

C'è stata un'anteprima a porte chiuse di qualche minuto per Jurassic World: Dominion, accompagnata da un ironico nuovo poster. Sappiamo qualcosa in più dell'impostazione della storia...

I dinosauri ci attendono in sala nel giugno 2022 con Jurassic World: Dominion, terzo atto del reboot partito nel 2015 con Jurassic World e proseguito nel 2018 con Jurassic World - Il regno distrutto. Il film, la cui regia è tornata a Colin Trevorrow, si mostra in modo sottile con un nuovo poster un po' ironico: "dove tutto è cominciato", cioè da quella fatale puntura di zanzara che preservò il DNA alla base di tutta la saga. Una delle poche zanzare che i fan della saga non avranno voglia di schiacciare senza pietà! Al di là del poster, alcune testate americane hanno visto un'anteprima di cinque minuti, che sarà poi visionabile da tutti gli spettatori americani di Fast & Furious 9 nelle sale IMAX: proseguite solo se non temete spoiler. Leggi anche Jurassic World 3: terminate le riprese del film Trevorrow condivide l'ultima foto dal set

Jurassic World: Dominion, cosa si è visto nell'assaggio americano del sequel [SPOILER]

L'anteprima era un montaggio di due sequenze di Jurassic World: Dominion. La prima parte è ambientata 65 milioni di anni fa, nel Cretaceo, dove ammiriamo come in documentario naturalistico la vita dei dinosauri prima dell'arrivo dell'uomo: è anche l'occasione per vedere sette nuove specie di dinosauri mai visti prima nella saga, cioè Dreadnoughtus, Quetzalcoatlus, Oviraptor, Nasutoceratops, Iguanodon, Moros intrepidus e Giganotosaurus. È quest'ultimo poco dopo a eliminare in una lotta un T-Rex che poi viene punto dalla fantomatica zanzara...

Un attimo dopo si torna al mondo attuale, dove un T-Rex in fuga viene inseguito da un elicottero: si tenta di sparare contro l'enorme bestia dei proiettili narcotizzanti, ma prima di riuscirci l'animale irrompe nel parcheggio di un drive-in, causando una prevedibile apocalisse.

I giornalisti che hanno ammirato l'assaggio di Jurassic World: Dominion sono rimasti colpiti dalla spettacolarità delle sequenze e dal lavoro dell'Industrial Light & Magic sugli effetti visivi, sempre più preciso, realistico e attento al dettaglio.

Per quanto concerne il plot, pare che il monumentale kolossal seguirà le vicende di due gruppi diversi di personaggi, come sappiamo coinvolgendo quasi tutto il cast storico vecchio e nuovo di Jurassic: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Jeff Goldblum, Sam Neill, Omar Sy e B.D. Wong.