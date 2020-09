Jurassic World Dominion, il regista spiega cosa aspettarsi dal cast storico

News Cinema

Colin Trevorrow, regista di Jurassic World Dominion, spiega cosa aspettarsi da Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum nel terzo capitolo del reboot a base di dinosauri.

Salvo sussulti, Jurassic World Dominion dovrebbe essere in sala nel giugno del 2021, coinvolgendo nel cast come ormai sappiamo il trio storico del primo seminale Jurassic Park, cioè Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum: il regista Colin Trevorrow, tornato al timone di questa trilogia reboot, dopo aver saltato Jurassic World: Il regno distrutto andato gestito da J. A. Bayona, ha parlato con Collider di quello che ci aspetta in un lungometraggio che si prospetta titanico.

E' il film che aspettavo di fare, sin dall'inizio. I passati due film preparavano il terreno a questo. Era parte della storia che unisce i tre film, parte del progetto. Credo che la gente sia sottovalutando la portata e l'importanza dei personaggi di Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum in questo film. E' proprio un ensemble. Questo fatto è entusiasmante, e poi c'è la capacità che hanno di sostenere questi personaggi da quasi trent'anni, di capire come interagiscono tra loro nel contesto di un mondo che non abbiamo mai visto prima. Mi sto divertendo un sacco.

Naturalmente speriamo di divertirci come Trevorrow: se non altro, la natura di blockbuster chiassoso dovrebbe essere ribadita all'ennesima potenza, perché se ricordate il finale del Regno distrutto, ora i dinosauri solo liberi per il mondo, pronti a scatenare l'apocalisse giurassica. Ribadiamo che nel cast di Jurassic World Dominion, oltre al trio storico, ci sono i mattatori del reboot, cioè Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. La sceneggiatura è cofirmata da Colin Trevorrow con l'Emily Carmichael di Pacific Rim - La rivolta.