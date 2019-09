Jurassic World: Colin Trevorrow annuncia il corto Battle at Big Rock

Il regista Colin Trevorrow, che ha diretto il primo Jurassic World e si sta preparando a dirigere il terzo film della serie, ha annunciato su Twitter, a sorpresa, di aver realizzato un cortometraggio ambientato in quel mondo e intitolato Battle At Big Rock.

Almeno al momento il film, scritto dal regista con Emily Carmichael (che ha scritto con lui il copione del terzo lungometraggio), verrà trasmesso al momento solo in America dalla rete via cavo FX domenica 15 settembre. Gli interpreti sono André Holland, Natalie Martinez, Melody Hurd e Pierson Salvador.

Nessun dettaglio sulla trama è stato rivelato e dunque non si sa a che punto si collochi nella cronologia generale, anche se è probabile che gli eventi si svolgano tra Jurassic World: Il mondo distrutto e il nuovo film. Si sa che il direttore della fotografia è Larry Fong e che le musiche sono di Amie Doherty.

