Jurassic World 3 uscirà nell'estate del 2021

Dal momento che pare indubitabile che Jurassic World: Il regno distrutto sarà un enorme successo commerciale, visto quello esorbitante del primo episodio, la Universal non ha perso tempo e ha piazzato l'uscita del terzo capitolo della saga l'11 giugno 2021. Al momento non ci sono contendenti in quel weekend, mentre per il successivo è previsto un film Pixar ancora senza titolo. Campo quindi abbastanza sgombro per Jurassic World 3, che quindi sarà uno dei blockbuster dell'estate in questione.

Intanto il secondo capitolo della saga arriverà nelle sale americane il prossimo 22 giugno. Dietro la macchina da presa si è seduto il regista spagnolo Juan Antonio Bayona, mentre protagonisti sono stati confermati Bryce Dallas Howard e Chris Pratt. Nel cast vogliamo segnalare anche il felice rientro di Jeff Goldblum nei panni dell'eccentrico scienziato Ian Malcolm, proveniente dalla prima trilogia di Jurassic Park, più specificamente dai primi due episodi diretti da Steven Spielberg.

Diretto da Colin Trevorrow, il primo Jurassic World è stato capace di incassare soltanto negli Stati Uniti ben 652 milioni di dollari, scansando nel 2015 The Avengers dal gradino più basso del podio dei maggiori incassi della storia del cinema a stelle e strisce (poi quel natale arrivò Star Wars: la minaccia fantasma a spodestare tutti gli avversari e farlo scivolare al quarto posto). A livello internazionale Jurassic World ha invece guadagnato 1.671 milioni di dollari, e anche in questa classifica è il quarto incasso di tutti i tempi.