Jurassic World 3: tornano ufficialmente Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum

I mitici protagonisti di Jurassic Park riprendono i loro ruoli nel film di Colin Trevorrow con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard.

Ormai è ufficiale: i protagonisti di Jurassic Park Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum affiancheranno Bryce Dallas Howard e Chris Pratt in Jurassic World 3. La voce si era già diffusa nel mese di giugno, quando, nel tour promozionale di Rocketman, la Howard aveva risposto con sorriso malizioso a un giornalista che le domandava se il terzetto che aveva reso indimenticabile il capolavoro di Spielberg del '93 sarebbe apparso nel nuovo film. Adesso non ci sono più dubbi, anche perché è stato confermato dalla stessa attrice durante la proiezione di un cortometraggio di Colin Trevorrow intitolato Battle at Big Rock nel quale i dinosauri correvano liberi nel mondo civilizzato creando grandissima confusione. Ora, il film precedente, se ricordate, si concludeva proprio con la fuga dei dinosauri dall'isola e con il T-Rex che spaccava tutto a San Diego, quindi è probabile che Jurassic World 3, della cui trama poco si sa, sarà incentrato proprio sulle catastrofi generate dai selvaggi bestioni.

Per amor di precisione va detto che lo Ian Malcolm interpretato da Jeff Goldblum, presente anche ne Il mondo perduto - Jurassic Park, è già brevemente apparso nel precedente Jurassic World - Il Regno distrutto, mentre Alan Grant (Neill) ed Ellie Sattler (Dern) li abbiamo visti per l'ultima volta in Jurassic Park III, diretto da Joe Johnston nel 2001: il primo ne era protagonista, la seconda invece recitava in un velocissimo cammeo.

Colin Trevorrow, che aveva diretto Jurassic World, è anche autore della sceneggiatura di Jurassic World 3, che ha scritto insieme a Derek Connolly. Il produttore è Steven Spielberg, i protagonisti sempre Chris Pratt e Bryce Dallas Howard e le riprese partiranno nei primi mesi del 2020 per un'uscita in sala l'11 giugno del 2021.